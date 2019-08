Avocatul familiei Luizei Melencu despre MONSTRUL din Caracal: "Gheorghe Dinca este un criminal in serie. Are o inteligenta iesita din comun"

Tonel Pop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat ca tactica lui Gheorghe Dinca are la baza o meticulozitate si o finete, subliniind faptul ca acesta cunoaste inclusiv detaliile de ordin juridic. „Acest domn Dinca este atat de stapan pe el si atat de meticulos, genul de om care citeste o declaratie la virgula, genul care le face observetie la nuanta procurorilor, si celor cu care are contact. Are o inteligenta nativa si o viclenie iesita din comun, in opinia mea este o persoana foarte periculoasa. Cunoaste detalii juridice de finete.Este ca un tanc fara expresivitate. Este foarte greu sa anchetezi o astfel de persoana. Are o viclenie incredibila. Este un criminal in serie si numarul nu se opres ...