Avocatul familiei Luizei Melencu, dupa ce a fost in casa lui Gheorghe Dinca: „Miroase totul a cadavru. Si din pamant iese mirosul”

Avocatul familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie 2019, a descris locuinta lui Gheorghe Dinca, spunand ca este un loc "absolut infiorator".

„Aceasta casa, in integralitatea ei, mai ales parterul, inclusiv curtea, inclusiv acea incapere unde a tinut fetele, cu patul acela de fier infiorator, miroase totul a cadavru. Si din pamant iese mirosul”, a declarat Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, potrivit Mediafax.

De asemenea, avocatul a descris casa ca pe un atelier auto in care ar fi avut loc o explozie.

„Incaperea aceea este numai un pat de fier foarte gros, montat, ancorat in perete. Este absolut infiorator, un dezastru organizat, miroase peste tot. Nu miroase numai in incapere, mirosul iese din pamant, din subsol, din camera aceea, din pereti, miroase a cadavru peste tot”, a mai spus Tonel Pop.

Avocatul familiei Luizei a mai spus ca perchezitiile informatice sunt analiza. Potrivit acestuia, sunt in analiza un laptop, trei telefoane si un aparat foto, iar rezultatele nu se pot afla marti pentru ca „se copiaza automat in anumite softuri, se cloneaza mediile, dar nu se intra in ele”.

Anchetatorii au reluat cautarile la casa lui Gheorghe Dinca, luni, dupa ce duminica au ridicat noi probe care urmeaza sa fie analizate. Ieri, criminalistii au gasit intr-un sac mai multe ramasite umane si cenusa despre care Gheorghe Dinca sustine ca ar fi ale Luizei Melencu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.