Avocatul Gheorghe Piperea a EXPLODAT: Ordonanțele militare au creat un cadru legislativ care a permis fapte de corupție

Avocatul Gheorghe Piperea atenționează că libertățile cetățenilor nu pot fi restrânse decât prin lege și doar temporar. Piperea spune că guvernul și președintele Klaus Iohannis au avut o plăcere în a transforma o simplă răceală în război și că ordonanțele militare au dat undă verde multor fapte de corupție.

"Exercitiul drepturilor si libertatilor cetatenesti nu poate fi restrans decat temporar, justificat si prin lege, ca act juridic al Parlamentului - scrie in Constitutie, la art.53.

Guvernul NU poate restrange aceste drepturi si libertati si, mai ales, nu o poate face fara justificare si pe termen indefinit.

Trebuia ca acest lucru evident sa ii fie reamintit guvernului. A facut-o adevarata societate civila*, adica noi, a facut-o Avocatul Poporului si, mai ales, a facut-o CCR - multora nu ne plac multe decizii ale CCR, dar acestea sunt obligatorii ca si legea, neputand fi atacate si nici revizuite.

Doar ca guvernului, dlui presedinte si dlui sef al DSU incepusera sa le placa militaria, autocratia si transformarea unui “simple raceli” in motiv de razboi, iar drepturile si libertatile cetatenesti bâzâiau ca niste țânțari enervanți în jurul lor. De aceea, cineva trebuia să îi traga de mânecă, să îi oprească.

Guvernul putea foarte ușor să emită oug pe care să o supună spre aprobare urgent in Parlament, oug in care sa impuna restrictii temporare si sanctiuni clare aplicate unor fapte ilicite clar descrise. Dar nu. S-a preferat varianta ordonantelor militare, care nu se discuta, ci se executa, si care pot fi multiplicate la maxim si modificate oridecate ori ar “vrea” muschii emitentului, creând un haos legislstiv si administrativ excelent pentru acoperirea faptelor de coruptie, spalare de bani, evaziune fiscala, taiere ilegala de paduri, import de deseuri si reziduuri industriale etc., pe scurt, toate chestiile alea vizibile pentru Washington Post si invizibile pentru presa noastra “main stream”, recent mituită cu un ajutor de stat de 40 de milioane de euro.

PS Delincventii, mai ales cei violenti, recalcitranti si dornici de spectacol pe facebook (pe care, in slangul de Bucuresti, ii denumim cocalari si bombardieri), pot fi in continuare opriti, prinsi, sanctionati si chiar bagati la zdup, dar in baza altor reglementari, care sunt bine-mersi, in vigoare. Doar ca agentii puterii publice trebuie sa le (re)descopere.

*societatea “în civil” și ong-urile globalist-progresiste tac mâlc", scrie Piperea pe Facebook.