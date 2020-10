Avocatul Gheorghe Piperea atrage atenția asupra SUPRAVEGHERII cetațenilor: Ne-au transformat in papuși obediente

Avocatul Gheorghe Piperea atrage atenția asupra faptului că în plin capitalism supravegherea și spionarea cetățenilor sub diverse motive ating cote alarmante. Acesta spune că de departe cel maia grav aspect este cel legat de faptul că cetățenii nici măcar nu se revoltă.

"In simularea pe care suntem obligati sa o traim (dar pe care, ca niste somnambuli, nu o sesizam si nu o destingem de realitate) nu mai este doar despre ceea ce creatura colectiva tehnologica stie despre noi, ci mai ales despre ceea ce zisa creatura decide pentru noi, in locul nostru. Pentru ca este adanc infipta in noi, aceasta creatura (pe care o negam, intrucat ideea in sine a existentei sale ne ultragiaza sub aspectul credintei noastre in liberul arbitru) ne fabrica si iluzia suplimentara ca decizia ne apartine si este rationala.

Am ajuns nu numai sa gandim cum ni se impune de catre comisiile de cenzura si judecata ale administratorilor marilor baze de date, ci si sa fim asa cum ni se impune de catre supraveghetori.

Scorul de cetatean din sistemul chinez (criticat in intelectualista euro-atlantica tocmai pentru ca este vizibil, palpabil) este demult implementat in sistemul capitalismului de supraveghere in care ne complacem din momentul in care am transformat socializarea virtuala in prioritate adictiva si compulsiva. Doar ca in societatile occidentale aceasta implementare s-a produs pas cu pas, insidios, sub masca libertatii de optiune si a transparentei. Si, in mod ipocrit, refuzam sa il vedem si s ail acceptam. Pe fata suntem liberali, dar in strafundurile noastre suntem cetateni supusi, conformisti, lipsiti de atribute de singularizare, ca si chinezii.

Conformismul fata de regulile globaliste, oricat de absurde, ne-a transformat in papusi obediente cu pretentia de cetateni cu drepturi si libertati.

Corectitudinea politica* ne-a transformat intr-o societate complet tulburata psihic, compusa din devianti, pe de o parte, si restul populatiei, pe de alta parte, primii auto-intitulati nou-normali**, cei din urma tupilati pe sub mese sau ascunsi prin tufisuri de teama ostracizarii ca familisti, traditionalisti, credinciosi medievali etc., adica de teama de a fi considerati normali.

*Daca se ataseaza atributul “politic” notiunii de corectitudine, atunci i se altereaza total sensul – nu mai este vorba de corespondenta unor enunturi sau comportamente cu realitatea faptica, ci cu ideologia din spatele politicii, iar ideologia are intotdeauna ceva subiectiv si temporar.

**Pentru ideologia de gen, conceptul de fluiditate a genului – anormalul transformat in normal si normativ – este “firesc” si chiar obligatoriu sa fii flexibil, azi barbat, maine femeie, poimaine neutru sau neprecizat, peste patru zile, oaie sau inorog sau elefant roz. A se vedea, pentru un caz de nebunie judiciar acceptate si transformata in precedent judiciar si lege, Lavinia Tec,", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.