Avocatul Gheorghe Piperea dezvaluie un schimb de mesaje cu Rares Bogdan: 'Sunteți exemplul perfect de oportunism și lipsa de coloana vertebrala'

După ce s-a întrebat public de ce Rareş Bogdan nu este cercetat penal pentru falimentul fraudulos al Realitatea TV, avocatul Gheorghe Piperea face public un schimb de mesaje cu europarlamentarul PNL. Rareş Bogdan susţine că a fost un simplu colaborator al Realitatea TV, fără putere de decizie, iar Piperea ridică o serie de probleme în ceea ce priveşte evoluţia din ultimele luni ale televiziunii deţinute de Cozmin Guşă.

"Mi-a scris pe oațap Rareș Bogdan. Nu știu de unde are nunărul meu de mobil. Pdap, mă gândesc că nu o să îl deranjeze publicitatea gratuită pe care i-o fac publicând mesajul său și răspunsul meu", scrie Piperea pe Facebook.

Mesajul lui Rareş Bogdan:

"Buna dimineata!

Cu tot respectul, va pot intelege furia, supararea, faptul ca poate nu va place ce spun sau scriu, insa Domnule Piperea, eu am fost angajat cu Contract de Drepturi de Autor la RealitateaTv. Atat si nimic altceva. Am fost angajat sa realizez Emisiuni si asta am facut. Nu prea inteleg ce treaba am eu, sau ce treaba am avut, cu Realitatea Tv/Realitatea Media mai mult decat orice angajat al acestui Post de televiziune?!? Sigur, am fost un om cu vizibilitate in cadrul Postului pentru ca realizam cea mai importanta emisiune de dezbatere, insa cam atat si nikic altceva. Dumneavoastra sunt absolut convins ca stiti foarte bine toate aceste lucruri. Stiu ca va preocupa de mult timp soarta RealitateaTv.

Va multumesc frumos pentru rabdare. Imi cer scuze pentru deranj.

Numai bine va doresc.

La Multi Ani cu sanatate si bucurii!"

Răspunsul lui Gheorghe Piperea:

"Buna ziua.

E interesant ca aveti nr meu de tel, iar cand ma faceati cu ouă și cu oțet la tv vă prefăceați cu toții că nu aveți nr meu de tel.

În legătură cu mesajul dvs nesolicitat:

Nu am nicio frustrare în ce vă privește în mod personal, ca om, cu atât mai puțin furie. Sunteți exemplul perfect de oportunism și lipsă de coloană vertebrală. Sunteți exact opusul meu. Eu am făcut tot ceea ce vedeți prin muncă și străduință. Și am ajutat oameni și intreprinderi publice cu mii de angajați să supraviețuiască furturilor și escrocheriilor celor de la care ați primit ani de zile sponsorizări. Dacă nu ar fi intervenit ca musca în lapte Gușă, aș fi salvat și realitatea tv, așa cum era în 2011, căci ăsta era planul. Nu m-ați lăsat. Ați preferat “planul” neo-sekurității. Acum e prea târziu. Așa zisa realitatea plus nu va rezista mai mult de un an, mai ales că trecerea licenței și a poziției must carry de la tv la plus a fost total ilegală, cu toate complicitățile oficiale sau ne-.

Ce mă înfurie, într-adevăr, este dubla măsură. Pentru ceea ce s-a întâmplat la realitatea media, indivizi ca fostul șef al protv sau ca patronul prima au pățit-o. Vinovați sau nu. Dar nu și cei care au cauzat falimentul realitatea media. Cumva, au fost protejați de sistem. Mai mult, pentru incredibilul joc de-a reorganizarea si creanțele, sindici ca Moldovan au pățit-o la propriu. Nu și sindicul dvs. Dacă nu ați fi implicat, fibra de jurnalist ar trebui sa vă ridice intrebări serioase. În fine, sunt tv - uri care așteaptă câte un an să intre in grila rcs&rds. Nu și “plus”-ul dlui Gusă.

Asta mă enervează, într-adevăr. Dubla măsură. Împărțirea regulilor în funcție de obediența față de cine trebuie.

În rest, vă urez succes, dar numai ca om și familist, nu și ca politician. Ideile pe care le promovați în politică sunt nocive pentru România. Echipa în care ați intrat este periculoasă pentru această nație și pentru restul cetățenilor. Este și auto-destructivă - continuând să promoveze interesele corporațiilor globale și ale neo-sekurității, își va atrage curând ura votanților, așa cum s-a întâmplat deja în Franța. Cât sunt aici, voi lupta contra acestei forțe politice neo-feudale, așa cum pot, fără aparate de propagandă și influenceri plătiți, năimiți. Așa sunt eu, inevitabil."