Avocatul Gheorghe Piperea, dezvaluire despre Simina Tanasescu: Cel mai nou judecator CCR sustinea ca procurorii nu sunt magistrati

Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea reacţionează la gestul preşedintelui Iohannis de a o desemna pe Simina Tănăsescu în funcţia de judecător la Curtea Constituţională. Piperea îşi aminteşte că în urmă cu 8-9 ani Simina Tănăsescu susţinea că procurorii nu ar trebui să aibă statut de magistraţi.

"Cu Simina Tanasescu am facut parte dintr-o comisie pentru redactarea unei noi Constitutii, prin 2010-2011. S-a publicat si o carte cu lucrarile acestei comisii, sub egida Fundatiei Horia Rusu. Din comisie au mai facut parte, printre altii, Corneliu Liviu Popescu si Daniel Barbu. Toti am fost de acord atunci ca procurorul roman nu ar trebui sa aiba statut de magistrat, ci de avocat al statului, cu rang de inalt functionar, ca in Germania, asa cum ne cere, de altfel, inca din 2003, CEDO (cauza Pantea contra Romaniei). Toti am fost de acord, inclusiv Simina Tanasescu. Sunt curios daca, in noua sa calitate (pentru care o felicit) de judecator la CCR, colega Simina Tanasescu isi va mentine pozitia din acei ani sau, au contraire, va deveni un “partener” de nadejde al sistemului, ca dna L Stanciu", scrie Piperea pe Facebook.

De altfel, poziţia din perioada USL i-a atras critici Siminei Tănăsescu şi la numirea în funcţia de consilier prezidenţial, în 2014. Jurnalistul Dan Tăpălagă amintea exact episodul legat de statutul procurorilor.

"Functiile de consilier prezidential nu sunt simple sinecuri, rasplata pentru ajutorul dat in campanie, ci pozitii de putere care pot influenta semnificativ abordarile si deciziile celui mai important om in stat. Cum sa discuti pentru postul de consilier juridic cu Simina Tanasescu, un profesor de drept altfel respectat dar care a sustinut teze cel putin stranii in ultimii ani: statutul magistratului care ar putea fi la o adica si functionar, trecerea la sistem parlamentar cu diminuarea rolului presedintelui etc?", scrie Tăpălagă în noiembrie 2014.