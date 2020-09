Avocatul Gheorghe Piperea, dupa ce Iohannis a anunțat ca Romania pierde bani de la UE daca marește pensiile: MINTE

Avocatul Gheorghe Piperea susține că președintele României minte atunci când susține că România va pierde trei miliarde de euro din fondurile alocate de UE, dacă mărește pensiile cu 30%. Ce nu a precizat șeful statului, conform avocatului, puteți afla mai jos.

"In conferinta de presa de ieri seara, domnul presedinte Johannis a spus ca, daca se majoreaza pensiile cu 40%, asa cum rezulta din lege (o lege promulgata de insasi domnia sa), UE ne va "taia" 3 mld euro. Cica i s-ar fi spus asta "franc".

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Euro SE VINDE cu de 4.87 de lei pe piața interbancară

In afara de caracterul odios in sine al afirmatiei, trebuie observat ca presedintele a mintit cu non-salanta, bazandu-se pe (i) supusenia "ziaristilor" din sala si pe (ii) neatentia/lipsa de informatie a omului de rand.

Iata ce spune economistul Adrian Câciu si ce trebuie sa inteleaga tot poporul :

"Cat despre pierderea a 3 miliarde de euro, da, daca nu ai contractie economică de 6% în 2020 nu iei cele 3 miliarde de euro.

Perversitatea acestei afirmații chiar în asta consta: vrem mai multi bani de la UE trebuie sa scadem economic mai mult. [...] dacă nu ne împrumutăm de cele 3 miliarde de euro ca sa decontam kurzarbeit [...] da, în accepțiunea unora, pierdem 3 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, unii ne spun că a nu lua bani împrumut este o pierdere".

Opozitia, europarlamentarii români si presa independenta ar trebui sa intrebe Comisia Europeana, in mod oficial, daca intr-adevar i s-a spus presedintelui "nostru" ca se taie 3 mld euro daca se dau pensii majorate cu 40%.

In alta ordine de idei, Uniunea Europeana are un caracter social si lupta impotriva excluziunii sociale. Pensionarii români, care primesc o pensie de 1000-1500 de lei lunar (doar 5% dintre ei au pensii mai mari) sunt persoanele cele mai expuse excluziunii sociale. Daca UE chiar a amenintat ca taie 3 mld euro in cazul in care un stat membru UE, asa cum e (inca) România, majoreaza pensiile, reducand din riscul excluziunii sociale, inseamna ca UE nu e spatiu social si democratic, al drepturilor omului, ci un club select, al bogatilor egoisti si aroganti, iar noi am nimerit gresit in acest club. Plus ca autoritatile noastre, care se caciulesc etern in fata birocratiei UE, sunt gresit alese si puse sa ne reprezinte", scrie Piperea pe Facebook.