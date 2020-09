Avocatul Gheorghe Piperea, mesaj pentru profesori: Daca toți și-ar da maștile jos, NIMENI nu i-ar baga la pușcarie

Avocatul Gheorghe Piperea vine cu un mesaj pentru profesorii din România: Nu vă pot băga pe toți la pușcărie dacă vă dați măștile jos. Piperea spune că deși cadrele didactice se plâng de neajunsurile ce decurg din obligațiile de a preda cu măști, aceștia aleg să se conformeze, deși o revoltă în masă a profesorilor ar readuce România la normal.

"Profesorii se plâng de ochi înroșiți de la măsti, care orienteaza ascendent respiratia, cu tot cu microbii “colectati” din aerul respirat, imbibat cu CO2. Se plâng si ca nu se pot face înțeleși când vorbesc de dupa masca. Se și tem însă. De aceea, cei mai multi aleg sa se supună.

Daca ar da toti sau macar o minoritate semnificativa mastile jos, nu i-ar baga nimeni in puscarie. Nu exista puscarie pentru toti. Nu exista militie suficienta pentru a-i lua la rand si a-i amenda pe toti cei care ar refuza sa poarte masca. Pur si simplu, regulile s-ar schimba, pe model suedez, sub impactul unei asemenea mișcări de masă. Am reveni la normal si toti ne-am proteja si i-am proteja si pe ceilalti asa cum facem cand sunt raceli sau gripa. Nu e nevoie sa fim super-eroi pentru asta.

Pana una-alta, noi nici nu stim ce anume agent patogen provoaca molima mileniului, nu stim, pur si simplu, ce este sars-cov2 si cum se manifesta si, mai grav, nu stim ce testam. Rezultatele “pozitive” sunt, de fapt, banuieli ale unor specialisti (educated guess) sau ale unor “specialisti”. Nu stim nici daca masca ne protejeaza efectiv sau daca ii protejeaza pe ceilalti - pur si simplu, avem impresia ca, daca a mers la chinezi (ceea ce este o aparenta neconforma realitatii), poate ca merge si la noi. Las la o parte ca o cantitate enorma de masti care se vand la noi sunt neconforme.

Suntem intr-o ceata stiintifica si administrativa mai deasa decat cea din Evul mediu, cand lumea se trata de microbi cu masti, rugaciuni, luarea sangelui si arderea pe rug a vracilor. Culmea este ca, la fel cum incuiatii si incultii gestionari feudali ai treburilor publice ale acelei societati nu stiau nimic despre boli si tratarea lor, tot asa agramatii nostri "specialisti" nu stiu nimic despre molima mileniului, despre efectele psihologice ale "masurilor de preventie" si despre nenorocirile economice si sociale antrenate de marsul fortat spre "noua normalitate" a capitalismului de supraveghere si a omului 2.0.

Culmea sarcasmului este că, după alegerile locale, toată lumea se va întoarce în cazărmi, la o noua stare de urgenta militara (care nu are nimic de-a face cu necesitatea medicala). O lume mai obosita, mai putin imunizata si, cu certitudine, mult mai saraca si mai usor controlabila", scrie Piperea pe Facebook.