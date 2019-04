Avocatul Gheorghe Piperea socheaza: Augustin Lazar. comparat cu un drac. 'Un singur exorcist nu poate stopa forta cosmica a (neo)securitatii'

Procurorul General Augustin Lazăr este comparat cu dracul scos de Iisus din trupul unui galielean. Comparaţia îi aparţine cunoscutului avocat Gheorghe Piperea şi vine pe fondul justificărilor aduse de procurorul general pentru faptele sale din tinereţe.

"Cand Augustin Lazar a sustinut ca, pe vremea cand era sef al comisiei de liberari a penitenciarului Aiud, nu a facut decat sa isi exercite profesia si sa respecte legea, subliminal a trimis la trecutul tuturor celor care, ca el, si-au facut treaba sub regimul comunist, chit ca erau instrumente (docile sau deosebit de zeloase) ale aparatului represiv al dictaturii comuniste, asigurata prin frica, teroare si colaboratori - turnatori de Securitate. Mai mult chiar, cerand “scuze institutionale” victimelor regimului totalitar, Augustin Lazar a creat un arc peste timp intre Procuratura si Parchetul General in care si-au gasit locul atat de multi “fosti” facuti puternici de neo-securitate. Spunandu-ne, astfel, ca ei sunt multi si ca, impreuna, sunt o forta implacabila a naturii sau o legiune, Augustin Lazar a reusit (cel putin in fata lui Iohannis si, implicit, a PNL, USR - Plus si hashtagrezist) sa se dezindividualizeze, sa se piarda in multimea slujbasilor regimului totalitar comunist, blurandu-si identitatea si diluandu-si responsabilitatea. Daca toti ar fi fost la fel, de ce sa nu ii acuzam pe toti, preferand sa aratam cu degetul pe cineva care, iata, mai are si curajul de a “finaliza” dosarul Revolutiei din ‘89, pictata sub forma unei lovituri de stat?

Luati aminte ce raspunde dracul, atunci cand Iisus il forteaza sa paraseasca trupul galileanului pe care il poseda, intrebandu-l “care iti este numele :

Numele meu este Legiune, pentru ca suntem multi.

(Marcu 5:9)

Ceva imi spune ca dracul il sfida pe exorcist, ca incerca sa il descurajeze, caci nu este unul, ci este o multime, o masa amorfa si imanenta, de neoprit.

Adevarul este ca un singur exorcist nu poate stopa forta cosmica a (neo)securitatii. Nu cand lumea sta si il aplauda pe mister Legiune", scrie Piperea pe Facebook.