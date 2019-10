Avocatul Gheorghe Piperea trage ANAF-ul de maneca: sa-i verifice pe Cozmin Gușa și ministrul PNL al Dezvoltarii

Avocatul Gheorghe Piperea le sugerează celor de la ANAF să-i caute pe Cozmin Gușă și Ion Ștefan, ministrul propus de PNL la Dezvoltare. Piperea susține că amândoi afișează averi greu de justificat și inspectorii ar trebui măcar să-i întrebe de unde au acești bani.

”Un personaj care este propus ministru declara ca nu stia ca trebuie sa plateasca niste taxe si nici ca o grinda pusa gresit de un constructor o sa il duca la edificarea unei case de 910 mp, in loc de una de 150 mp. Evident, daca l-ar fi intrebat cineva, ar fi raspuns ca nici banii necesari constructiei (de 6 ori mai multi) nu stie de unde i-a luat, la cat de multi sunt. Un coleg de partid al zisului ministru wannabe declara ca omul are bani, dovada ca are intreprinderi cu mii de angajati. Doar ca, in registrele de la camerele de munca sunt inregistrati 101 salariati, si nu "mii de salariati".

Un sinistru care se declara strateg, politician, patron tv, consultant si caghebist ratat sustine ca toata lumea este vinovata de inchiderea unei televiziuni, cu exceptia sa, desigur. In timp ce pagubeste statul cu sute de milioane de lei din taxe, impozite si contributii neachitate timp de 8 ani, in timp ce lasa fara job cca 400 de salariati si fara asigurari sociale (inclusiv asigurari de santate) atat zisii salariati, cat si fostii salariati (care au impresia ca sunt asigurati, fara sa inteleaga ca retinerea de catre patron a CAS si CASS le interzice lor accesul la orice prestatie sociala asigurata de acele contributii), respectivul personaj afiseaza o prosperitate inexplicabila, o avere care nu prea are cum sa aiba o provenienta legitima.

Avand in fata aceste doua cazuri de inexplicabila avere afisata in raport de veniturile declarate, ma gandeam sa dau fiscului niste sugestii de actiune, mai ales ca este vorba de niste mecanisme copiate de la americani de marii corifei ai colectarii fiscale (care, pe principiul usii rotative, intra sefi fiscali si pleaca angajati la multinationalele din consultanta, intorcandu-se, din cand in cand, oficial sau neoficial, ca sefi fiscali).

Voila :

În procedura fiscală, organele fiscale pot stabili în mod indirect taxele şi impozitele datorate de persoanele fizice, atunci când nu există probe sau mijloace directe de a o face, fiind, totusi, evident că persoana fizică în cauză afişează o bogăţie care nu corespunde cu veniturile impozabile declarate la fisc. Una dintre metodele pe care fiscul le poate utiliza pentru a stabili aceste impozite si taxe, pentru a fi impuse in sarcina celui care isi ascunde averea in vederea evitarii impozitarii, este asa-numita metoda a „patrimoniului net”. Conform art. 109-1 alin. (6) lit. c) din Codul de procedura fiscala, creşterea valorii patrimoniului net într-un an fiscal poate duce la recalcularea în creştere a valorii impozitului pe venit. În lipsa unei definiţii legale, se poate admite că „patrimoniul net” înseamnă valoarea reală, de piaţă, a bunurilor şi drepturilor din patrimoniu (activul patrimonial) minus datoriile (pasivul patrimonial). Acest patrimoniu net revelat in urmarea interventiei clarificatoare a fiscului este rezultatul derularii unui comert ilicit sau clandestin, pentru care persoana fizica in cauza aloca sau afecteaza o masa de bunuri si drepturi, fara insa a face publica in mod transparent vreo diviziune patrimoniala care sa il indreptateasca sa invoce o segregare a fiscului de ceilalti creditori, adica vreo limitare a raspunderii fata de fisc.

Prin aplicarea fara menajamente a acestei metode, fiscul nu numai ca poate sa devoaleze niste averi ilicite (care ar putea fi, ulterior, cercetate de alte organe ale statului), dar poate sa si colecteze impozitele, taxele si contributiile aferente. Daca cei pusi in aceasta jenanta postura, de a plati taxe si impozite chiar si pe averile si veniturile ilicite, vor decide sa achite datorii la stat de buna voie, va fi ca o amnistie (sau gratiere inainte de condamnare). Modelul va putea fi replicat, ulterior, cu toti cei aflati cu musca pe caciula. S-ar putea ca noile guverne sa aiba surpriza incasarii unor miliarde bune la buget, caci multe zeci sau chiar sute de miliarde sunt ascunse la vedere de bogatii afisati ai Romaniei, din politica sau din biznis. Si multi asemenea indivizi ar vrea ca, in sfarsit, averea lor sa devina licita si transparenta, pentru a putea fi lasata mostenire.

Hai, ca se poate”, scrie Gheorghe Piperea.