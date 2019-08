Avocatul iesean Marius Striblea, vicepresedinte al UNBR vine in platoul BZI Live! Emisiune incendiara cu unul dintre cei mai buni profesionisti in dreptul penal!

Marius Sebastian Striblea la BZI Live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 13 august 2019, unul dintre cei mai cunoscuti avocati din Romania vine in studioul BZI Live. Este vorba despre Marius Sebastian Striblea, fostul decan al Baroului Iasi, in prezent presedinte al Consilului Superior al Magistraturii. Printre problemele fierbinti care vor fi discutate se va regasi si povestea de la Caracal. Cat de pregatit este statul roman sa-si apere proprii cetateni? Cum ar trebui sa reactioneze oamenii legii atunci cand in comunitatile din care facem parte traiesc oameni asemanatori criminalului din Caracal? Sunt legile suficient de bune pentru a-i proteja pe oamenii simpli sau trebuie schimbate? Modificarile legislative in materie penala au slabit putere ...