Avocatul lui Darius Valcov cere audierea lui Vasile Blaga in proces

Avocatul lui Darius Valcov, Adrian Georgescu, a cerut astazi, la termenul din apelul dosarului in care fostul ministru de Finante a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare, audierea fostului lider liberal Vasile Blaga, invocand si nelegalitatea compunerii completului de 3 judecatori de pe fond. Totodata, aparatorul a cerut si audierea unor martori, printre care si a denuntatorului din dosar, Theodor Berna. EMOTII pentru Darius Valcov. Va fi audiat la Instanta Suprema - UPDATE Avocatul a solicitat audierea fostului lider liberal, Vasile Blaga, pe motiv ca acesta a fost cel care l-a pus in contact pe Darius Valcov cu Theodor Berna, denuntatorul din dosar. "Emiterea unei ...