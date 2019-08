Avocatul lui Dinca: "IML nu are nici oameni asa multi "

Avocatul lui Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca, a spus ca din probele de pana acum nu reiese faptul ca inculpatul ar fi avut complici. „Ultima data am vorbit cu clientul meu cand am plecat de la Caracal, pe data de 2 august”. „In aceasta faza a urmaririi penale se aduna probe. In momentul de fata sunt probe, dar inca nu s-a elucidat concludenta probelor. Probe s-au ridicat foarte multe. Din cate am inteles, IML nu are nici oameni asa multi si nici atata aparatura ca sa poata merge intr-un ritm atat de alert. Adica daca au, de pilda, trei aparate si sunt 300 de probe care trebuie examinate, va dati seama ca dureaza”, a spus avocatul. Tatal Alexandrei Macesanu: &quo ...