Avocatul lui Dragnea, despre "Cronica unei executii publice": Acolo unde exista vointa de a condamna, exista si probe

Liviu Dragnea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul si publicistul Marian Nazat, aparatorul lui Liviu Dragnea in dosarul in care fostul lider PSD a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare, lanseaza acuzatii de "executie publica" dupa incarcerarea clientului sau. Nazat arata cum marturiile din dosar indicau faptul ca Dragnea nu s-ar face vinovat de faptele pentru care a fost condamnat, insa procesul s-a tranformat intr-un spectacol public in care nu s-a mai tinut cont de probe. Liviu Dragnea a fost vizitat de iubita si fiul sau la penitenciar - FOTO Iata relatarea lui Mazian Nazat, publicata de acesta pe blogul personal: "Luni, 20 mai 2019. La Inalta Curte de Casatie si Justitie are loc ultimul termen in dos ...