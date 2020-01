Avocatul lui Gheorghe Dinca arunca IN AER PLANUL bestiei: Daca vrea sa scape de acuzațiile privind moartea Luizei, sa vina cu probe

Avocatul lui Gheorghe Dincă, Claudiu Lascoschi, susține că nu are idee de cererea depusă de clientul său, care, ieri, a solicitat să fie reaudiat în cazul morții Luizei Melencu, susținând că nu a ucis-o pe tânără.

"Nu am cunoștință de această cerere. Aștept și eu acum să văd ce se întâmplă, dacă este adevărată această cerere. Nu am avut discuții elaborate privind Luiza. Dacă are cerere de audiere depusă, va trebui să fie reaudiat. În mod normal noi astăzi aveam cerere de studiere a dosarului. Dacă el spune că este nevinovat, trebuie să indice elemente noi, să îl ajute. Dacă Luiza este în viață, înseamă că a predat-o cuiva, deci trebuie să indice persoana căreia i-a dat-0", a declarat Claudiu Lascoschi.