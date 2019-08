Alexandra Macesanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Crimele din Caracal. Avocatul lui Gheorghe Dinca, barbatul supranumit ”Monstrul din Caracal”, a oferit noi amanunte cutremuratoare aparute in timpul anchetei. Conform spuselor criminalului, acesta nu ar fi transat-o pe Alexandra inainte de a o incinera. Incinerarea Alexandrei ar fi fost efectuata chiar in butoiul descoperit de politisti in curtea criminalului, de fapt un cuptor improvizat. Detalii pur si simplu HALUCINANTE! Alexandra ar fi fost violata de 12 barbati! Fiica interlopului, angajata la DIICOT sau CSAT ”El sustine ca a incinerat-o pe Alexandra si asa pare sa fie. Ca or mai fi ramas resturi, e alta discutie. Nu a fost intrebat daca a transat-o. El a precizat ca ...