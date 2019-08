Avocatul lui Gheorghe Dinca: Mi-a spus ca e conștient de ce a facut și ca lumea are dreptate sa-l judece

Avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dincă, Claudiu Lascoschi, a relatat luni seara la Antena 3 o discuție pe care a avut-o cu clientul său.

„Cred ca a suferit un soc emotional, o trauma la un moment dat, el are o mare problema cu minorele. Nu mi-a spus, nu am vrut sa discutam despre acest lucru, dar logica lucrurilor duce spre asa ceva, e vorba de niste crime pe care le face manat de ceva. L-am intrebat daca isi da seama ce agitatie a facut afara, in opinia publica, prin ceea ce a facut. Mi-a zis ca e constient si are dreptate sa il judece lumea. Nu a oferit justificari. Sub acest aspect putem spune ca se caieste”, a zis avocatul lui Dinca.

