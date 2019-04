Avocatul lui Liviu Dragnea: E foarte putin probabil sa intervina o solutie definitiva inainte de solutionarea conflictului de la CCR

Toni Neacsu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre aparatorii lui Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, Toni Neacsu, a declarat astazi la sosirea la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca este putin probabil ca instanta de judecata sa se pronunte inainte de solutia CCR privind completurile de trei judecatori. Toni Neacsu sustine ca daca se da o solutie in dosar inainte ca CCR sa se pronunte, decizia Curtii Constitutionale nu va mai putea influenta in niciun fel decizia instantei deja definitiva. „Motivul de apel pe care noi l-am invocat este in stransa legatura cu ceea ce se va intampla la Curtea Constitutionala pe conflictul juridic de natura constitutionala. (...) Eu cred ca este normal sa s ...