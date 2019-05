Avocatul lui Radu Mazare, AMANUNTE despre ce face acesta in penitenciar

radu mazare1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul lui Radu Mazare, Lizeta Haralambie, a declarat astazi ca fostul primar al Constantei se astepta sa fie arestat si ca la Rahova nu s-a plans de nimic. Avocatul a precizat ca Mazare a inceput sa citeasca istorie si geografie. „Este OK, nu a reactionat in niciun fel, se astepta (sa fie arestat, n.r.). (Starea lui, n.r.) e foarte buna. Este sanatos. Ramane in carantina 21 de zile. Nu am stat sa discutam de regrete. Am fost sa discutam juridic ce urmeaza. Astazi (marti, n.r.) o sa il duca la instanta si cam atat. S-a odihnit, a dormit, citeste. Citeste ce carti prinde. Citeste foarte mult, istorie, geografie, politic. S-a apucat de citit. Nu s-a plans de absolut nimic. A fost aseara sing ...