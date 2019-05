Avocatul lui Radu Mazare arunca BOMBA in plin SCANDAL politic: 'Facem planggere la CEDO. Acolo putem sa aratam neajunsurile sentinței'

Fostul primar din Constanța, Radu Mazăre, încarcerat în Penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedarilor ilegale, va contesta decizia la CEDO, anunțul fiind făcute avocatul său, care a precizat că se lucrează deja la plângere, conform Mediafax.

Citește și: Sindicaliștii din Poliție îi CER DEMISIA lui Carmen Dan: 'Fățarnică, ai permis să ne rânjească infractorii în față'

"Am fost în vizită la domnul Mazăre și datorită unor alte activități am anulat grefa, urmează să revenim să vedem care este strategia apărării în continuare. Sunt activități care sunt cuprinse în regulament. Activități poate să însemne orice și o activitate relaxantă e tot o activitate. Nu am putut să vorbesc cu dumnealui , deci ceea ce va spun sunt doar presupuneri. În primul rând, sper că starea lui de spirit dacă este nesatisfăcătoare să se îmbunătățească. Oricum eu aștept, cum îl cunosc, este un om puternic trebuie să-și asume sentința în această perspectiva a executării atâta vreme cât nu poate fi răsturnată în momentul următor. Noi apreciem că pe calea unei plângeri la CEDO putem să arătăm neajunsurile legale ale sentinței. Este o plângere la care lucrează o echipa de a mea", a declarat Tiberius Bărbăcioru, avocatul lui Radu Mazăre.

Fostul primar este actualmente încarcerat la Penitenciarul Rahova, în perioada de carantină de 21 de zile.

După trecerea acestei perioade, autoritățile urmează să decide unde va executa Radu Mazăre perioada de 9 ani de închisoare, sentință definitivă la care a fost condamnat fostul edil în dosarul terenurilor și plajelor din Constanța.