Avocatul lui Radu Mazare, DETALII de la Rahova, dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea

Dragnea Mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul lui Radu Mazare a declarat astazi ca fostul primar al Constantei nu s-a intalnit, pana in prezent, cu Liviu Dragnea, ambii aflati in carantina in Penitenciarul Rahova. Fostul edil al Constantei se simte bine, si face plimbari in cerc, in curtea unitatii. Liviu Dragnea, primul mesaj din penitenciarul Rahova „Se simte bine, face plimbare de la 10 la 12, in cerc, se invarte in curtea penitenciarului. Citeste, scrie - s-a inscris la revista penitenciarului. Stiu de plangerea de la CEDO, dar se va face dupa motivarea sentintei. Inca nu s-a motivat”, a declarat avocatul lui Radu Mazare, Lizeta Haralambie, dupa ce a iesit din penitenciarul Rahova, unde l-a vizitat pe fostul primar. Potr ...