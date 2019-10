Avocatul lui Trump implica Romania in scandalul SUA-Ucraina.Ce a spus acesta

Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump implică România în scandalul Ucrainagate. Afirmaţiile acestuia despre afacerile lui Joe Biden în România vor provoca un scandal uriaş.Rudy Giuliani susține că are informații despre afaceri necurate pe care Joe Biden le-ar avea în România. A făcut această dezvăluire la televiziunea de casă a președintelui american, Fox News, dar nu dat niciun detaliu. "Încă n-am ajuns la România. Stați să vedeți când ajungem la România. Uitați ce mă preocupă: omul e un escroc, un mare escroc și și-a bătut joc de Statele Unite".Moderatorul emisiunii i-a spus că a fost acuzat că face declarații fără acoperire. Acela a fost momentul în care Giuliani a spus că mai sunt dezvăluiri pe care urmează să le facă și a scos o tabletă pe care a spus că are toate informațiile și că va ajunge la România."Trusturile de presă din Washington au muşamalizat totul în ultimii trei ani. Încerc să investighez un scandal masiv de corupţie în administraţia Obama", a declarat Giuliani la Fox News.Giuliani, care îl numeşte pe Biden "băiatul de aur" al presei, a apărut la emisiunea “Media Buzz” şi l-a acuzat pe Hunter Biden de activitate nepotrivită legată de afacerile cu compania Burisma Holdings, subliniind că vicepreşedintele Joe Biden s-a folosit de funcţia sa pentru a pune presiuni asupra Guvernului ucrainean în vederea concedierii procurorului Viktor Şokin, care investiga Burisma.Biden a recunoscut că a exercitat presiuni pentru demiterea lui Şokin, dar a negat că ar fi în legătură cu afacerile fiului său. El a mai spus că a acţionat deoarece mai multe Guverne din Occident au considerat că Şorkin era un procuror slab şi poate chiar corupt.Declarația vine după ce un denunțător anonim l-a acuzat pe președintele american că a făcut presiuni asupra președintelui Ucrainei pentru a obține informații compromițătoare despre Joe Biden și fiul acestuia, informații care l-ar putea ajuta în campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.In luna mai, tot Fox News relata sub titlul "Fiul lui Joe Biden l-a consiliat pe un om de afaceri roman condamnat pentru coruptie", ca Hunter Biden a lucrat la un moment dat cu Puiu Popoviciu, condamnat definitiv la inchisoare, in 2017, de judecatorii din Romania.Pe de alta parte, si Rudy Giuliani a fost protagonistul unui scandal in mass-media din Romania, dupa ce s-a aflat ca o scrisoare trimisa presedintelui Klaus Iohannis, in care acuza DNA de abuzuri si ca isi depaseste atributiile, fusese platita de o firma de lobby, iar avocatul lui Donald Trump primise un comision ca sa sustina ceea ce afirma in acel document.In replica, Departamentul american de Stat si-a reiterat ulterior sustinerea fata de politica anticoruptie din Romania si fata de DNA.Camera Reprezentanţilor din SUA a lansat o investigaţie parlamentară care ar putea conduce la iniţierea procedurii demiterii preşedintelui Donald Trump, suspectat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, şi a fiului acestuia, Hunter Biden. În cadrul investigaţiei, Camera Reprezentanţilor i-a trimis citaţii secretarului de Stat Mike Pompeo prin care îi solicită să ofere toate documentele referitoare la contactele preşedintelui Donald Trump cu Ucraina.Sursă foto: Arhivă ZIUA de ConstanţaSursă: România TV