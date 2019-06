Avocatul parintilor Sorinei: „Daca instanta va admite cererea procurorului general, copilul va ajunge din nou in centrul de plasament”

Sorina, fetita din jud. Mehedinti adoptata de o familie de romani din SUA, s-ar putea intoarce intr-un centru de plasament, daca instanta va admite cererea procurorului general de suspendare a efectelor hotararii definitive de adoptie, spune avocatul parintilor adopivi.

In cazul in care Curtea de Apel Craiova va aproba cererea procurorului general de suspendare a hotararii, precum si de revizuire a acesteia, sotii Sacarin nu vor mai fi recunoscuti ca parintii adoptivi ai Sorinei, astfel ca aceasta va ajunge din nou in grija statului.

„Copilul nu se intoarce la doamna Saramat, fosta asistenta maternala, pentru ca nu mai are nicio calitate, asta e clar. Dar daca statul roman se hotaraste sa ia copilul, el va ajunge din nou intr-un centru de plasament”, a explicat avocatul parintilor adoptivi ai Sorinei, Clara Istrate, pentru Libertatea.

Cererea lui Bogdan Licu nu se incadreaza in prevederile legale privind revizuirea, mai spune avocata. Aceasta ar fi trebuit facuta in termen de o luna de la pronuntare de catre procurorul de caz. Decizia definitiva de adoptie a Sorinei a fost data de Curtea de Apel Craiova in aprilie anul acesta.

„Nu stiu in ce calitate a facut procurorul general asta”, conchide Clara Istrate.

Luni, Parchetul General a anuntat ca a cerut Curtii de Apel Craiova revizuirea deciziei definitive de adoptie internationala a Sorinei, si, in acelasi timp, suspendarea executarii acestei hotarari. Totodata, institutia a facut si o cerere de ordonanta presedintiala pentru a interzice parintilor adoptivi plecarea din Romania impreuna cu Sorina, pana la administrarea probelor din dosarele penale deschise deja.

Fetita a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti. Cazul a starnit un scandal in toata tara, dupa ce ea a fost filmata in timp ce e luata cu forta.

Acum, Sorina se afla alaturi de familia adoptiva, care in ultimele zile a facut publice mai multe imagini care arata ca fetita se simte bine langa parintii adoptivi.

