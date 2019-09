Avocatul personal al lui Trump somat sa trimita documente Congresului (parlamentari)

Liderii democraţi ai unor comisii parlamentare americane i-au cerut luni avocatului personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, să le trimită documente legate de afacerea ucraineană în cadrul anchetei lor în vederea procedurii de destituire contra preşedintelui Statelor Unite, relatează AFP, preluat de agerpres.

"Refuzul dumneavoastră sau nerespectarea acestui ordin va constitui dovada obstrucţionării anchetei Camerei" Reprezentanţilor în vederea procedurii de destituire, au scris democraţii într-un comunicat somându-l să le predea documentele până la 15 octombrie.Rudy Giuliani "a recunoscut la televiziune că a cerut guvernului ucrainean, în calitate de avocat personal al preşedintelui, să îl vizeze pe fostul vicepreşedinte Joe Biden", un posibil rival democrat al lui Trump în 2020, au afirmat liderii camerei inferioare a Congresului, comisiilor pentru afaceri externe, serviciile de informaţii şi pentru supravegherea executivului."În plus, pe lângă această mărturisire gravă, aţi mai declarat recent că sunteţi în posesia unor dovezi - sub formă de SMS, înregistrări de apeluri telefonice şi alte comunicaţii - indicând că nu acţionaţi singur şi că alţi responsabili ai guvernului Trump ar putea fi implicaţi în acest complot", a adăugat ei.Democraţii au deschis la 24 septembrie o anchetă a Congresului în vederea punerii sub acuzare (impeachment) a lui Donald Trump. Ei îl suspectează că a făcut presiuni asupra omologului său ucrainean pentru a dispune investigaţii legate de fiul lui Joe Biden.Hunter Biden a fost membru al consiliului de administraţie al unei companii de gaze din Ucraina, pe vremea când tatăl său avea funcţia de vicepreşedinte.Preşedintele american l-a mandatat pe avocatul său personal să efectueze anchete privind afacerile lui Hunter Biden în Ucraina.Rudy Giuliani, fost primar al New Yorkului, s-a întâlnit cu mai mulţi responsabili ucraineni în cursul anchetei sale. El a afirmat public că a acţionat în cooperare cu Departamentul de Stat.Camera Reprezentanţilor, majoritar democrată, va avea sarcina de a duce la sfârşit prima etapă din procedura de destituire. Dacă votează pentru "inculpare", Senatul, controlat de republicani, va trebui ulterior să conducă "procesul" preşedintelui.