Avocatul Poporului ataca la CCR ordonanțele de urgența date de Guvernul Orban

Avocatul Poporului, Renate Weber, nu a mai așteptat sesizări de la partidele politice și arată că își rezervă dreptul de a ataca la Curtea Constituțională Ordonanțele de Urgență emise într-o singură seară de Guvern. ”Avocatul Poporului consideră că adoptarea într-o singură ședință de Guvern a unui număr de 25 de ordonanțe de urgență este nu The post Avocatul Poporului atacă la CCR ordonanțele de urgență date de Guvernul Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.