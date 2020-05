Avocatul Poporului cere includerea COVID-19 in lista bolilor pentru care se platește 100% concediul medical

Avocatul Poporului (AP) solicită includerea COVID-19 în grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel încât incapacitatea temporară de muncă să fie plătită în proporţie de 100% și nu 75%, cum se întâmplă în prezent. „Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi solicită Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Sănătăţii să dispună măsuri urgente pentru […] The post Avocatul Poporului cere includerea COVID-19 în lista bolilor pentru care se plătește 100% concediul medical appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.