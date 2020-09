Avocatul Poporului cere lamuriri de la Guvern, dupa ce institutia nu a fost invitata la dezbaterea pe tema 5G

Avocatul Poporului răspunde la petiţiile primite pe tema proiectului de lege privind tehnologia 5G. Instituţia transmite că nu a fost invitată la dezbaterea publică de pe 24 august şi cere lămuriri Guvernului.

"În ceea ce privește petițiile ce vizează aspecte legate de dezbaterea organizată în data de 24 august 2020 referitoare la Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G, înregistrate pe adresa Instituției Avocatul Poporului în data de 17 și 26 august 2020, precizăm că instituția Avocatul Poporului nu a fost invitată la respectiva dezbatere, în acest sens solicitând clarificări Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și minuta acestei dezbateri", transmite Avocatul Poporului.

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a organizat pe 24 august 2020 odezbatere publică asupra proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes national și condițiile implementării rețelelor 5G.

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a lansat în consultare publică acest proiect de lege în data de 4 august. Proiectul prevede că producătorii de tehnologii, echipamente şi programe software care vor fi utilizate în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G vor fi obligaţi să obţină un document de autorizare din partea primului ministru. Această autorizare va fi emisă în baza unui aviz conform al Consiliului Suprem de Apărare al Ţării (CSAT).

Solicitarea pentru obţinerea autorizării se va depune la Ministerul Transporturilor, Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi va fi transmisă de îndată la CSAT. Solicitarea va cuprinde datele de identificare, structura de acţionariat a producătorului şi a grupului de societăţi din care face parte, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că producătorul îndeplineşte cumulativ patru condiţii: nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent; are o structură transparentă a acţionariatului; nu are cunoştinţă de un istoric de conduită corporativă neetică; se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.

Conform proiectului, emiterea avizului va fi fundamentată pe evaluări din perspectiva riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa securităţii naţionale şi a apărării naţionale. Solicitarea pentru obţinerea autorizării va fi respinsă prin decizie a prim-ministrului, în situaţia în care avizul CSAT va fi unul negativ.