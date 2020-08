Avocatul Poporului: Este ilegal sa i se ceara test COVID-19 unui angajat la intoarcererea la munca

Condiţionarea angajatului de către angajator ca, la momentul întoarcerii la muncă după perioada de boală sau de carantină, să prezinte un test negativ SARS-CoV-2 este o măsură excesivă şi în afara cadrului legal, arată Avocatul Poporului. Instituția cere Ministerului Muncii să anunțe toți angajatorii din țară. Angajatorii care le cer angajaților astfel de teste pot […] The post Avocatul Poporului: Este ilegal să i se ceară test COVID-19 unui angajat la întoarcererea la muncă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.