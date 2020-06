Avocatul Poporului explica de ce a inceput sa monitorizeze spitalele "impotriva torturii si a tratamentelor inumane"

Avocatul Poporului, Renate Weber, afirma ca, in acceptiunea legislatiei internationale si interne, orice loc in care persoana este lipsita de libertate, de unde nu poate sa plece prin vointa proprie, este considerat loc de detentie, in timp ce prin Mecanismul National de Prevenire se urmareste respectarea drepturilor si demnitatii persoanelor aflate in acele locuri.