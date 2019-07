Avocatul Poporului ii cere ministrului Educatiei sa schimbe regulile de admitere la facultate. Care sunt motivele acestui demers

Relatam in cele ce urmeaza un caz grav de "turnatorie" la adresa Romaniei, nu in alta parte decat la autoritatile Comisiei Europene. Cel care a initiat aceasta procedura europeana este Valentin Dorobantu, care astazi este sef la CFR Calatori. In decembrie 2018 era insa presedinte al asociatiei operatorilor particulari, in Organizatia Patronala a Operatorilor Feroviari Privati.