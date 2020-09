Avocatul Poporului semnalizeaza 'firul rosu' din deciziile CCR despre restrangerea unor drepturi

''Firul roşu'' din deciziile Curţii Constituţionale a României (CCR) la sesizările făcute de Avocatul Poporului în starea de urgenţă şi în cea de alertă îl constituie faptul că restrângerea exerciţiului unor drepturi se poate face numai prin lege, nu prin ordonanţe de urgenţă, hotărâri de Guvern, ordine de ministru, precizează miercuri Renate Weber.

"'Firul roşu' care s-a văzut în deciziile Curţii Constituţionale la sesizările noastre - şi mă bucur să constat că cele mai multe dintre ele au fost cu unanimitate de voturi admise de Curte -, 'firul roşu' este unul pe care toată lumea cel puţin acum l-a înţeles - restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi se poate face numai prin lege, nu prin ordonanţe de urgenţă şi categoric nu prin alte acte de nivel inferior - hotărâri de Guvern, ordine de ministru şi aşa mai departe", a spus Renate Weber, în contextul prezentării Raportului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor omului şi măsurile excepţionale dispuse în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă (16 martie - 10 septembrie 2020).

Ea a menţionat că legislaţia atacată la CCR este cu precădere una care datează de multă vreme.

"Dacă nu ar fi venit pandemia, nimeni nu s-ar fi uitat pe ordonanţele alea, pe legile alea, pentru că, dacă ele nu produc efecte şi nimeni nu are de suferit, nu are nimeni timp să stea şi să ia la analizat toată legislaţia dintr-o ţară şi ar fi fost bine mersi şi acum în vigoare. În momentul însă în care în România s-au luat nişte măsuri de maximă duritate (...) sigur că ne-am uitat pe legile existente în România. Toată lumea vorbeşte de Ordonanţa 1 pe '99 cu privire la starea de urgenţă, în realitate, de fapt, e demult legea şi legea nu a fost mai bună decât ordonanţa, dar noi le-am sesizat cu toate aceste modificări la Curtea Constituţională aşa cum am făcut şi cu Ordonanţa de urgenţă 21 din 2004", a afirmat Renate Weber.

Aceasta a menţionat că, după aceste decizii ale CCR, nu a existat o iniţiativă de modificare a legislaţiei.

"E interesant însă de văzut dacă, după deciziile acestea ale Curţii Constituţionale, există vreo iniţiativă legislativă din partea unui minister, din partea Guvernului per ansamblu, din partea unor deputaţi şi senatori de modificare. Nu. Deci, în acest moment, pot să vă spun că avem doar decizia Curţii Constituţionale, dar nu au intervenit modificări la cadrul legislativ general. Am mai avut şi alte ordonanţe de urgenţă atacate şi unde ni s-a dat dreptate - 34 pe 2020, OUG 11 pe 2020. Au fost şi legi, nu doar ordonanţe de urgenţă pe care le-am atacat. Legea Sănătăţii e din 2006 şi când s-a pus problema acestor internări, când oamenii voiau să iasă din spital şi nu puteau, erau pur şi simplu împiedicaţi, nu puteam să nu ne uităm să vedem în ce măsură legea este cea care permite şi ce am constatat era că, de fapt, nu legea, ci un ordin de ministru făcea posibil acest lucru şi iarăşi CCR ne-a dat dreptate", a explicat Renate Weber.

Potrivit acesteia, Avocatul Poporului a atacat la CCR Legea nr. 55 pe 2020, Legea nr. 136 pe 2020, considerând că din unele prevederi ale acestor acte normative nu se înţelegea care este limita restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.

"Când a fost vorba de starea de alertă, noi am atacat inclusiv acea prevedere din lege care spunea că Parlamentul trebuie să fie cel care, după ce Guvernul instalează starea de alertă, să verifice şi am zis că aşa ceva e o revoluţie în dreptul constituţional şi nu este admisibil şi da, Curtea Constituţională a spus că avem dreptate", a amintit Renate Weber.