Avocatul Poporului va elabora un raport privind transportul public, din perspectiva sigurantei, dupa cazul Caracal

Avocatul Poporului, Renate Weber, a informat, miercuri, că instituţia pe care o conduce doreşte să elaboreze până la începutul anului viitor un raport privind transportul public din perspectiva siguranţei cetăţeanului, menţionând că, în urma solicitărilor transmise autorităţilor locale, a reieşit că unele dintre acestea pun în prim-plan dimensiunea comercială. "Noi ne-am sesizat, imediat cum s-a aflat în spaţiul public de ceea ce s-a întâmplat la Caracal, dar noi nu avem nici cum să lucrăm alături de procurori, nici în locul lor, nici să le spunem procurorilor cum să îşi facă o investigaţie. Deci, plecând de la acel caz, ce ne-a interesat pe noi foarte mult au fost câteva aspecte care ţin, în general, de siguranţa persoanei, pentru că noi considerăm că acesta a lucrul cel mai important. Şi atunci ne-a interesat foarte mult Sistemul 112, inclusiv cine şi cum asigură pregătirea celor care răspund în cadrul Sistemului 112 şi am făcut mai multe adrese în acest sens. Ne-a interesat foarte mult siguranţa cetăţeanului, ca o minimă măsură de prevenire. E vorba de transport, pentru că întotdeauna când nu există un transport public pus la dispoziţia persoanelor, evident persoanele respective sunt cumva vulnerabilizate", a precizat Weber, în cadrul unei conferinţe de presă. Ea a subliniat că demersurile iniţiate de Avocatul Poporului ţin mai degrabă de sistem decât de cazul în sine. Potrivit Avocatului Poporului, au fost transmise tuturor preşedinţilor de Consilii judeţene întrebări legate de colaborarea cu firmele private care asigură transportul local, inclusiv din perspectiva acoperirii acelor rutele care nu aduc venituri importante. "Am primit răspunsuri foarte diferite. Nu am primit chiar de la toţi. Dar în vreme ce unii sunt într-adevăr preocupaţi de siguranţa persoanelor din comunităţile lor, alţii ne-au spus categoric că (...) sub nicio formă nu se amestecă, este o chestiune strict a agenţilor comerciali şi ei au dreptul să meargă numai pe rutele pe care le consideră că sunt cele mai bănoase. (...) În opinia noastră, siguranţa este cea mai importantă, iar faptul că un transport public este asigurat de companii private nu îl scoate din zona transportului public, pentru că transportul public este un serviciu pe care îl oferi cetăţeanului. Iar la nivelul Consiliilor judeţene există cu siguranţă posibilitatea ca atunci când se emite o licenţă să existe o procedură de negociere, în aşa fel încât nu doar rutele care sunt cele mai solicitate să fie acoperite, ci şi celelalte. Leg acest lucru de excepţia de neconstituţionalitate pe care deja am formulat-o privind Ordonanţa 51 din acest an, pentru că ea tocmai se referea la transportul acesta public. (...) Noi am cerut să fie declarată neconstituţională Ordonanţa 51, pentru că legea aprobată abia în decembrie 2018 e o lege bună", a menţionat Weber. În opinia sa, în cazurile în care copiii merg la şcoli din judeţe învecinate chestiunea transportului poate fi soluţionată prin protocoale între Consiliile judeţene. "Ne-a interesat foarte mult dacă există un protocol, vreo procedură de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Poliţie atunci când se constată un abandon şcolar sau constaţi absenţa de la şcoală. Uneori, asta poate să îţi arate că nişte copii doar au dispărut şi nu ştii ce e cu ei. Şi atunci ar fi sau nu ar fi firesc să existe un astfel de protocol?", a remarcat Weber. Avocatul Poporului este preocupat de modul de pregătire a operatorilor de la 112, de volumul de muncă şi programul de lucru al acestora. O altă chestiune de interes o reprezintă activitatea Poliţiei comunitare, modul în care pot fi acoperite situaţiile apărute după încheierea programului de lucru. "Am solicitat date, inclusiv de la Consiliul Superior al Magistraturii, în legătură cu reacţiile care au fost atunci, imediate, din partea procurorului de caz", a adăugat Renate Weber. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: Renate Weber, despre ridicarea maşinilor: Credem în continuare că avem dreptate; instanţa poate stabili interpretarea corectă R. Weber: Trebuie să vedem dacă OUG referitoare la cartelele pre-pay respectă decizia CCR privind stocarea datelor Weber: Nu cred că proiectul privind vinieta pentru Bucureşti ar rezista, în forma actuală, la testul instanţei de judecată