Avocatul Radu Chirita, aparator al unor VIP-uri acuzate de coruptie, reprezinta CSM in procesul de la CJUE privind infiintarea Sectiei Speciale

Profesorul universitar doctor Radu Chirita va sustine punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in data de 20 ianuarie, cand se pun in discutie primele 3 dosare care au fost trimise din Romania privind modificarile legislative facute de coalitia PSD-ALDE in cazul Legilor Justitiei, potrivit unor surse din cadrul institutiei.