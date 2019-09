Avocatul Tonel Pop cere teledon, dupa ce mama Luizei a fost amendata

tonel pop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, vrea sa organizeze un teledon pentru ca familia Melencu sa plateasca amenda pe care DIICOT le-o va aplica pentru ca mama fetei a refuzat sa mearga la audieri. Monica Melencu a declarat de mai multe ori ca nu vrea sa dea noi probe ADN pentru testele pe care FBI le va face pentru a stabili cui apartin ramasitele din padurea Caracal. Acum, familia Luizei s-a trezit ca nu are bani pentru plata amenzii de 5.000 de lei pe care o putea evita daca se deplasa la audieri. Ieri, familia Melencu a cerut DIICOT o masina care sa ii transporte in Capitala, pe motiv ca nu poseda un autoturism proprietate personala, insa institutia a refuzat. Decizie de ULTIMA ORA in cazul Caraca ...