Avocatul Tonel Pop lanseaza ipoteze teribile: Se doreste eliminarea mea

Tonel Pop 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul Tonel Pop a comentat, in direct la Romania TV, o informatie lansata de catre familia Luizei Melencu, cum ca avocatul ar face obiectul unei verificari din partea Baroului Bucuresti. "Am discutat cu familia Luizei, iar ei mi-au spus ca presa le-a adus la cunostinta ca Baroul Bucuresti ma ancheteaza pe mine sau studiaza niste chestii in vederea anchetarii mele disciplinare, ca s-a autosesizat baroul, ceea ce nu s-a auzit niciodata in istorie. Cand te autosesizezi, baroul are in vedere niste plangeri, ca se plange clientul, parchetul sau cineva. Aici nu s-a plans nimeni. Sa se autosesizeze el asa impotriva mea, dar nu stie pentru ce, caci nu exista fapte. E o chestiune absolut incredibila ...