Avocatul Toni Neacșu: Dana Girbovan nu va fi numita de Iohannis ministru al justiției, din cauza jocului politic

Fostul membru CSM, Adrian Toni Neacşu, apreciază că preşedintele Klaus Iohannis nu va putea respinge propunerea numirii Danei Gîrbovan în funcţia de ministru pe motive de nelegalitate, ci din motive politice. Neacşu spune că cei care o contestă pe Gîrbovan vor înlăturarea cu totul a magistratului. Avocatul mai subliniază că în Monitorul Oficial există răspunsul The post Avocatul Toni Neacșu: Dana Gîrbovan nu va fi numită de Iohannis ministru al justiției, din cauza jocului politic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.