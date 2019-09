Avocatul Toni Neacsu prezinta solutia: Cum poate fi depasita criza guvernamentala, dupa demisia ministrilor ALDE

Avocatul Toni Neacşu, fost judecător, afirmă că activitatea Guvernului nu este blocată de demisia miniştrilor ALDE. Neacşu aprobă principiul enunţat de Adrian Năstase, dar şi ideea continuităţii funcţionării instituţiilor, vehiculată vineri de Tudorel Toader. Avocatul aminteşte şi că Guvernul nu este demis automat dacă restructurarea cade în Parlament, singura soluţie fiind moţiunea de cenzură.

"Bineinteles ca profesorul Adrian Nastase are dreptate: activitatea Guvernului nu este blocata de absenta temporara a unor ministri. Am mai spus acest lucru, ultima oara pe Realitatea TV.

Dincolo de textele de lege din Codul administrativ aratate in material, Guvernul este cel care stabileste organizarea si functionarea ministrelor, prin Hotarare de Guvern, cu exceptia Ministerului Apararii si de Interne. Ca atare, daca exista atributii specifice ale ministrilor care inca nu au fost delegate unor secretari de stat, Guvernul poate schimba oricand aceasta stare juridica. Din punctul meu de vedere, de vreme ce toate ministerele functioneaza in subordinea Guvernului (a se citi primul ministru, pentru ca el este in cele din urma Guvernul), premierul poate oricand delega atributii nominale de conducere si gestionare specifice unor ministere catre secretarii de stat. In cel mai rau caz Guvernul poate emite o ordonanta de urgenta prin care sa modifice corespunzator prevederile din Codul administrativ.

Unul din principiile fundamentale ale dreptului administrativ este cel al continuitatii functionarii serviciului public, fiind de neacceptat intreruperi in activitatea unei institutii sau autoritati publice.

Calea cea mai certa si corecta din punct de vedere democratic de depasire a blocajului ramane insa introducerea unei motiuni de cenzura. Potrivit art. 110 si 113 din Constitutie Guvernul este demis doar atunci cand Parlamentul retrage votul de incredere ca urmare a unei motiuni de cenzura admise. Daca d-na Dancila, prezentandu-se in Parlament pentru obtinerea aprobarii noii liste de ministri, nu obtine um vot majoritar Guvernul nu este demis in mod automat ci isi pierde doar legitimitatea politica.

Premierul poate fi obligat sa plece insa numai printr-o motiune de cenzura, iar asta doar daca adversarii politici demonstreaza si in Parlament o majoritate reala, nu numai din gura ori prin studiouri tv", scrie Adrian Toni Neacşu pe Facebook.