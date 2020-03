Azi celebram Ziua mondiala a apei. Campanie pentru utilizarea corecta a apei

Ziua mondială a apei este celebrată în fiecare an, pe 22 martie, începând din 1993. Această zi se concentrează pe importanţa apei dulci, având ca scop atragerea atenţiei asupra celor 2,2 miliarde de oameni care trăiesc fără acces la apă sigură. Este vorba despre luarea de măsuri pentru a combate criza globală a apei. Un obiectiv principal al Zilei mondiale a apei este de a sprijini atingerea Obiectivului 6 pentru Dezvoltare Durabilă: apă şi canalizare pentru toţi până în 2030, de pe Agenda 2030 a ONU.Ziua mondială a apei în 2020 vizează problemele de administrare a apei şi schimbările climatice, cele două fiind legate inseparabil. Campania având ca temă ''Apa: averea noastră comună'' şi-a propus să evidenţieze modalităţile prin care utilizarea corectă a apei va ajuta la reducerea inundaţiilor, a secetei şi a poluării şi va contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice. Folosind mai eficient apa, vom reduce gazele cu efect de seră, se arată pe site-ul ONU dedicat zilei.Accesul la apă şi canalizare este o condiţie prealabilă pentru susţinerea vieţii şi un drept uman declarat. Apa este vitală pentru dezvoltarea durabilă - de la sănătate şi nutriţie, la echitatea de gen şi economie. În următorii ani, provocările noastre legate de apă vor necesita soluţii urgente. Cerinţele crescânde ale unei populaţii în creştere şi ale unei economii globale în curs de dezvoltare rapidă, combinate cu efectele schimbărilor climatice, vor agrava lipsa accesului la apă şi canalizare pentru uz casnic. De fapt, mulţi experţi susţin că o aprovizionare nesigură cu apă ar putea constrânge progresul socio-economic în viitor.Statisticele ONU arată că: în prezent, una din trei persoane trăieşte fără apă potabilă sigură; până în 2050, până la 5,7 miliarde de oameni ar putea trăi în zone în care apa este rară timp de cel puţin o lună pe an; rezerve cu apă rezistente la schimbările climatice şi serviciile de salubritate ar putea salva viaţa a peste 360.000 de sugari în fiecare an; limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale ar putea reduce povara asupra apei indusă de climă cu până la 50%; vremea extremă a provocat peste 90% din dezastrele majore în ultimul deceniu; până în 2040, se estimează că cererea globală de energie va creşte cu peste 25%, iar cererea de apă va creşte cu peste 50%.Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro a adoptat, la 22 decembrie 1992, hotărârea prin care ziua de 22 martie devenea Ziua mondială a apei (World Water Day) (rezoluţia 47/193), prima zi oficială fiind marcată în 1993.An de an au fost organizate evenimente cu această temă. Astfel, pentru a accelera eforturile de a face faţă provocărilor legate de apă, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat 2018-2028 drept Deceniul Internaţional de Acţiune ''Apa pentru dezvoltare durabilă''. Deceniul de acţiune pentru apă a început odată cu marcarea Zilei mondiale a apei, din 22 martie 2018 şi se va încheia la celebrarea din 22 martie 2028. Un alt eveniment consacrat apei a fost Anul internaţional al cooperării în sfera apei 2013. Aceste manifestări servesc la reafirmarea importanţei măsurilor pentru asigurarea apei potabile şi a canalizării, esenţiale pentru reducerea sărăciei, creşterea economică şi sustenabilitatea mediului.