Azi este Lunea Alba, ziua in care se deschid portile Raiului. Traditii si superstitii in a doua zi de Paste

Crestinii ortodocsi intra, astazii, in Saptamana Luminata, cand totul sta sub semnul Luminii – simbolul Invierii lui Hristos. In Lunea Alba, asa cum este numita prima zi de luni dupa Paste, sunt respectate mai multe traditii, inca din timpuri stravechi. Traditiile si obiceiurile de Inviere sunt respectate de o multime de oameni. Cu toate acestea, obiceiurile din cea de-a doua zi de Paste sunt mai putin cunoscute. In Lunea Alba, are loc asa-numita "umblare cu pasca", adica vizitarea rudelor apropiate in vederea vestirii Invierii lui Iisus Hristos. Se obisnuieste ca finii sa se duca in vizita la nasi, cu colaci, pasca si oua rosii, iar copiii merg la parinti. Nasii trebuie sa ii ospete ...