Azi este sedinta de Guvern. Ce se discuta. Tot astazi Parlamentul dezbate motiunea de cenzura

Zi plină pentru Guvern și Parlament

Astăzi este convocat Guvernul României în ședință pe ordinea de zi fiind incluse următoarele proiectele de acte normative:1.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat și actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la București la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/PL.pdf1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și ReziliențăProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-18.pdf2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri temporare de sprijin ale acestoraProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-19.pdf3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii, precum și pentru modificarea unor acte normativeProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-23.pdf4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare “ELECTRIC UP“Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-21.pdf5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată onlineProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-20.pdf1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020 – 2021Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-57.pdf2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 – 2021Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-58.pdf3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei și a documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor InterneProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-61.pdf4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.1301/2006 privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile și instituțiile subordonate acestuiaProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-61.pdf5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Național SISProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGNFANEXE.pdf6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației împotriva COVID 19, prin amenajarea Centrului de Urgență, amplasat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” GalațiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-62.pdf7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de Coordonare și Implementare a Recensământului, respectiv ale Unităților Județene de Implementare a RecensământuluiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-63.pdf8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de AfaceriProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGNF-2.pdf9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind comasarea a două imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat din comasare, transmiterea unei părți a acestuia din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a clădirii, a amenajărilor la terenuri și a altor active fixe din cadrul acestui imobil, în vederea scoaterii din funcțiune și casăriiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-64.pdf10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundației “SERA ROMÂNIA” ca fiind de utilitate publicăProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-59.pdf11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava ca fiind de utilitate publicăProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-60.pdf1. MEMORANDUM cu tema: Aranjamente instituționale pentru stabilirea poziției naționale și reprezentării României în Grupul de experți al statelor membre pentru finanțarea durabilă în vederea implementării Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabileProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-14.pdfProiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.PSD a depus pe 17 august moţiunea de cenzură şi a fost citită în plenul comun de senatorul PSD Lucian Romaşcanu pe 20 august.În moţiunea de cenzură, semnată de 205 senatori şi deputaţi, social-democraţii susţin că reprezentanţii Guvernului au încălcat toate regulile impuse cetăţenilor în urma pandemiei cu noul coronavirus.Un capitol al moţiunii de cenzură se referă la "chermezele PNL în vreme de pandemie", semnatarii afirmând că "reprezentanţii Guvernului şi-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în care au gestionat pandemia".Documentul are, totodată, un capitol privind "restricţiile contradictorii impuse cetăţenilor români". Potrivit social-democraţilor, "o altă cauză majoră a pierderii controlului asupra pandemiei de către Guvernul Orban 2 a fost seria nesfârşită de decizii şi măsuri contradictorii".PSD se referă şi la "devalizarea bugetului de stat sub paravanul pandemiei", aducând în atenţie raportul recent al Curţii de Conturi privind cheltuielile publice în timpul stării de urgenţă.Nu în ultimul rând, social-democraţii susţin că "nivelul de trai al populaţiei s-a prăbuşit", iar "oamenii au pierdut tot ce câştigaseră în guvernarea PSD". Conform semnatarilor moţiunii, "Guvernarea PNL a readus austeritatea, sărăcia şi cercul vicios al salariilor mici".Sursa foto: Guvernul României