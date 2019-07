Azi sarbatorim Ziua mondiala a populatiei

Ziua mondială a populaţiei este sărbătorită în fiecare an la 11 iulie. Ea a fost marcată pentru prima dată în 1989, la recomandarea Consiliului Director al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), cu scopul declarat al factorilor de decizie de a-şi concentra atenţia asupra urgenţei şi importanţei problemelor omenirii.Această dată a fost aleasă ca urmare a atingerii cifrei de cinci miliarde a populaţiei globale, în această zi a anului 1987. În 1990, prin Rezoluţia 45/216, Adunarea Generală ONU a decis continuarea marcării Zilei mondiale a populaţiei pentru a sublinia problemele populaţiei, inclusiv relaţiile acesteia cu mediul şi cu dezvoltarea, notează site-ul ONU, www.un.org.Potrivit secretarului general al ONU, Antonio Guterres, "Agenda 2030 pentru Dezvoltare Sustenabilă este planul omenirii pentru un viitor mai bun pentru toţi pe o planetă sănătoasă. De Ziua mondială a populaţiei recunoaştem că această misiune este strâns legată de trendurile demografice care includ creşterea populaţiei, îmbătrânirea, migraţia şi urbanizarea", se arată în sursa citată.În fiecare an, Ziua mondială a populaţiei este marcată conform unei teme prestabilite. Anul 2018 a adus în atenţie faptul că planificarea familială este un drept al omului, fiind strâns legată de tema anului precedent. Au fost marcaţi 50 de ani de la Conferinţa Internaţională pentru Drepturile Omului, în care planificarea familială a fost afirmată, pentru prima oară, ca fiind un drept al omului.Tema anului 2019 aleasă pentru marcarea Zilei mondiale a populaţiei va aduce în vedere problemele nerezolvate ale Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare din 1994, iar în noiembrie va fi organizată, la Nairobi (Kenya), o conferinţă la nivel înalt care va avea ca scop accelerarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor Conferinţei din 1994, mai notează sursa citată.În ţara noastră, conform unui comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică din 10 iulie 2019, natalitatea din luna mai 2019 a crescut faţă de cea din luna aprilie 2019, înregistrându-se cu 3201 mai multe naşteri, însă sporul natural a fost negativ, decedaţii având un excedent faţă de născuţii vii de 5511 persoane. Mortalitatea infantilă a fost, în schimb, în scădere, înregistrându-se mai puţin cu 15 decese ale copiilor cu vârsta de sub un an faţă de luna aprilie.