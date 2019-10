B. Mateescu, judecator CSM: Perceptia de partizanat al CSM este devastatoare. Deciziile au fost mutate in mainile unui grup restrans. Ar trebui sa ne testam cu adevarat reprezentativitatea Interviu

Am votat la referendum nu ca sa confirm, sa sigilez modificarile recente ale legilor justitiei, pe care le dezaprob in cvasitotalitatea lor cu toata convingerea, operate inclusiv prin OUG. Votul meu a fost inainte de toate unul de blam la adresa modificarilor operate recent, criticate de toate organismele internationale, modificari care, in opinia mea, ar trebui intoarse cat de repede posibil. Iar dupa reparatie, am fost de acord sa nu mai fie adoptate OUG, intre altele in materia organizarii ...