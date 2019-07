"Babuta aia! Mai are si kilogramele pe care le are!" Tiriac a vorbit din nou despre Serena Williams, in trecut americanca l-a acuzat de ignoranta si sexism

Ion Tiriac Serena Williams google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a invins-o pe Elina Svitolina in semifinale la Wimbledon si s-a calificat pentru prima data in finala, unde o va intalni pe Serena Williams. Simona Halep poate sa castige al doilea Grand Slam din cariera, daca o va invinge pe Serena Williams in finala de la Wimbledon. Simona Halep a invins-o pe Elina Svitolina in doua seturi, 6-1; 6-3, in timp ce Serena Williams a trecut de Barbora Strycova cu 6-1; 6-2. Este 9-2 la intalnirile directe in favoarea Serenei Williams, care a ajuns la 37 de ani! Cele doua nu s-au mai duelat din 2015, iar Simona Halep este creditata cu sanse mai mari in lupta cu celebra jucatoare americana. Tiriac, despre Serena Williams: "Ba ...