BAC-ul și Evaluarea Naționala, susținute in iulie. Cand reincepe școala. Anunțul ministrului educației

Cursurile se vor relua după încetarea stării de urgenţă şi asigurarea tuturor măsurilor pentru ca elevii şi cadrele didactice să fie în siguranţă, a declarat, marţi, într-o conferință de presă, ministrul educaţiei, Monica Anisie. Potrivit acesteia, data exactă la care se vor reluarea cursurile se va stabili în funcţie de evoluţia pandemiei de coronavirus, precum The post BAC-ul și Evaluarea Națională, susținute în iulie. Când reîncepe școala. Anunțul ministrului educației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.