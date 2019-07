BACALAUREAT 2019. Absolventii sustin proba scrisa la Limba si literatura romana

Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, încep luni, 1 iulie, cu examenul la Limba şi literatura română. Potrivit calendarului publicat pe site-ul edu.ro., probele scrise la Bacalaureat se vor desfăşura la nivel naţional în aceeaşi perioadă, în lunile iunie-iulie. Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen The post BACALAUREAT 2019. Absolvenţii susţin proba scrisă la Limba şi literatura română appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.