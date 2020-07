Bacalaureat 2020: A doua sesiune se desfasoara in intervalul 24 august - 5 septembrie

Ministerul Educatiei anunta ca a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2020 se va desfasura in perioada 24 august - 5 septembrie. Inscrierile vor avea loc intre 13 si 24 iulie, iar probele scrise se vor desfasura intre 24 si 27 august. Primele rezultate se vor afisa in 2 septembrie, cand se depun si contestatiile, iar rezultatele finale vor fi anuntate in 5 septembrie.