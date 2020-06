Bacalaureat: Peste 155.000 de candidati inscrisi. Care sunt masurile luate pentru desfasurarea probelor

Peste 155.000 de absolventi ai clasei a XII-a s-au inscris pentru a sustine bacalaureatul, care incepe luni, cu proba de Limba Romana. Elevii pot intra in clase doar pana la ora 8:30, iar la intrare le va fi masurata temperatura, care nu trebuie sa depaseasca 37,3 grade Celsius. Va fi organizata o sesiune speciala, in 6 iulie, pentru elevii aflati in izolare sau confirmati pozitiv cu noul coronavirus.