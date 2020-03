Bad Guy al lui Billie Eilish, single-ul anului 2019 in lume

„Bad Guy” al lui Billie Eilish a fost desemnat de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) single-ul anului 2019 în lume, potrivit news.ro.

Acesta este al cincilea single al cântăreţei americane în vârstă de 18 ani, inclus pe albumul „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Melodia a dominat topurile din lume şi a fost cea mai ascultată piesă a anului.

Videoclipul oficial a fost vizionat pe YouTube de 800 de milioane de ori.

IFPI a transmis că piesa a fost vândută în 19,5 milioane de unităţi (10 unităţi înseamnă 1.500 de accesări), depăşind „Old Town Road” a lui Lil Nas X, care a înregistrat 18,4 milioane de unităţi.

Billie Eilish a fost marea câştigătoare a premiilor Grammy de anul acesta şi, luna trecută, a fost lansată piesa „No Time To Die” interpretată de ea şi inclusă pe coloana sonoră a celui de-al 25-lea film din seria „James Bond”, care va avea premiera în toamna acestui an.