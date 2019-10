”Baiatul” multimilionar al lui Gigi Becali si-a asumat-o pe cumintica Gabita!

Vasile Geambazi, fostul finantator din acte al FCSB-ului, s-a lepadat de Sexy-Urlati. ”Baiatul” multimilionar al lui Gigi Becali si-a asumat-o pe cumintica Gabriela Pavel, o blondina de nota 10. In plus, cei doi au petrecut un weekend romantic in Poiana Brasov, la doar cateva ore distanta dupa un pranz de vis la Mandaloun, un celebru restaurant cu specific libanez din Capitala.

In primavara, Vasile Geambazi a divortat de sotia lui, Alina, cu care are doi copii. Separarea s-a produs la notar, departe de salile tribunalului. Ulterior, nepotul patronului de la FCSB a fost vazut in compania mai multor frumuseti, cele mai multe arhicunoscute in lumea mondena a Capitalei. Sexy-Urlati, fosta iubita a fotbalistului-karateka, este doar una dintre divele care s-au perindat pe langa nepotul multimilionar al lui Gigi Becali

Sexy-Urlati este, deja, istorie!

Sexy-Urlati nu ar fi reusit sa intre definitiv in gratiile lui Vasile Geambazi. Pentru ca nepotul preferat al latifundiarului din Pipera s-a reorientat. Si a inceput o relatie cu Gabriela Pavel, o blondina total diferita, in mai multe privinte, de tinerele care au “atentat” la cunoscutul om de afaceri de origine aromana. Cea mai recenta cucerire a multimilionarului, de profesie PR, a reusit in viata prin munca si seriozitate.

Gabriela Pavel detine o cafenea situata pe Bulevardul Decebal din Bucuresti si, timp de aproximativ sapte ani, a lucrat in presa sportiva. Este o tanara ambitioasa, cu aspiratii inalte. Si, lucru demn de semnalat, arata de nota 10.

Vacanta romantica la munte

Desi este la inceput, relatia pare sa fie cat se poate de serioasa. Pentru ca, in weekend-ul recent incheiat, Vasile Geambazi si Gabriela Pavel au fost intr-o vacanta romantica la Poiana Brasov, unde s-au simtit perfect. In concluzie, cumintica Gabita si nepotul lui Gigi Becali formeaza un cuplu frumos, care merita tot respectul si aprecierea. Amandoi deruleaza afaceri de succes si sunt toate premisele sa aiba un viitor frumos impreuna.

