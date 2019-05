Baietelul care a murit in ziua in care a parasit Maternitatea fusese externat sanatos - spun medicii

Băieţelul din Vurpăr care a decedat în ziua în care a fost externat cu mama sa din Maternitatea Sibiu, la trei zile după naştere, a părăsit Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă sănătos, luase în greutate şi era hrănit exclusiv la sân, a precizat luni, purtătorul de cuvânt al spitalului sibian, Decebal Todăriţă, scrie Agerpres.

"Copilul a fost externat clinic sănătos în data de 10 mai. În cele trei zile de la naştere cât a stat în spital a luat în greutate, deci curbă ponderală ascendentă şi era hrănit exclusiv la sân", a declarat Decebal Todăriţă.Copilul s-a născut marţi, 7 mai, în Maternitatea din Sibiu. Copilul a decedat acasă, vineri, 10 mai, în ziua în care a fost externat de la Maternitatea din Sibiu. O femeie a sunat vineri seara la 112 şi a sesizat Poliţia că a murit copilul.

Poliţia a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter.



"La data de 10 mai a.c., in jurul orei 23,45, o femeie a sesizat Poliţia Municipiului Sibiu cu privire la faptul ca un sugar născut in data de 7 mai, băieţel, ar fi decedat în locuinţa părinţilor din localitatea Vurpăr. Poliţiştii care s-au deplasat la adresa menţionată împreună cu medic legist din cadrul LML Sibiu au efectuat cercetări preliminare, constatându-se că nu sunt suspiciuni cu privire la circumstanţele in care a survenit decesul copilului. Acesta a fost transportat la LML Sibiu in vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului, iar la nivelul Secţiei 1 Poliţie Rurală Şelimbăr s-a deschis dosar de cercetare penală privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.